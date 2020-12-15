شكرا لقرائتكم خبر غضب عالمي يواجه الإجرام الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى عدد من العواصم العربية والعالمية والمنظمات الدولية غضبها من العمل الإرهابي الحوثي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة، من خلال زورق مفخخ.

واستنكر الأمين العام لمنظمة أوابك، علي سبت بن سبت، الاعتداء الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة، واصفا إياه بالعمل التخريبي والمشين، ويستهدف أمن المملكة، كما يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأشاد بالجهود الكبيرة للقائمين على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية الهجوم الإرهابي، وذكرت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنها تستنكر وتدين تلك الأعمال الإرهابية، واصفة إياها بأنها تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته وأمنه البيئي.

وأعربت باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها عن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات حيالها، مشيرة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يمارسها الإرهاب في ظل هزائمه المتتالية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان على أن دولة الإمارات تعد هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

ووصفت البحرين العمل بـ(العمل العدواني والإرهابي)، وقالت وزارة الخارجية «إنه يشكل تهديدا خطيرا للمنشآت الحيوية في المملكة والمنطقة أجمع، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية».

وأعربت عن موقف البحرين الداعم للمملكة والمتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لضمان أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة لهذه التنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدرا رئيسا للتوتر في المنطقة والعالم، والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.

وفيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، وأعربت عن تضامنها مع المملكة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها، أفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أن سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية.

كيف وقع الاعتداء الإجرامي؟