5 جواسيس للحوثيين في قبضة القوات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شعبة الاستخبارات في القوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني عن هوية 5 جواسيس جندتهم ميليشيات الحوثي، وتم القبض عليهم في عمليات منفصلة في جبهة الساحل الغربي بالحديدة.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، التي يديرها العميد طارق صالح، على أن الجواسيس الخمسة ينتمون إلى 4 محافظات يمنية، ونشر فيديو تحت اسم (أوراق الخريف) للجواسيس الخمسة تضمن اعترافات مفصلة عن عملهم لصالح الميليشيات الحوثية وطرق تجنيدهم، وإغرائهم بالمال، أو تهديد بعضهم بأسرهم التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية.

واعترف الجواسيس الخمسة بالعمل لصالح ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، ونقل معلومات عسكرية عن تحركات قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة من خلال ارتباطهم بقيادات حوثية مخابراتية، كما قام بعضهم بزيارات إلى صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين للتنسيق معهم على التخابر لصالح الميليشيات، إلى ذلك نجحت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في انتزاع صاروخ حوثي سقط على منزل مواطن في حي المنظر بمديرية الحوك، نتيجة هجوم صاروخي للميليشيات استهدف مساكن الأهالي. وفككت الصاروخ بعد سقوطه على منزل المواطن هاني عياش وهبان في حي منظر، جنوب الحديدة، لتأمين حياة السكان من خطر انفجاره. ودأبت الميليشيات الحوثية الإرهابية على قصف حي منظر بالصواريخ، في اعتداءات وحشية خلفت عشرات الضحايا من المدنيين.

على صعيد آخر، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال «إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران وميليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية»، وأضاف «إن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية، التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر، لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تهديدا خطيرا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

إلى ذلك، قتل عنصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في قصف شنته طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أمريكية، على محافظة مأرب، وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب «إن طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية شنت غارة على أحد عناصر القاعدة أثناء مروره على متن دراجة نارية في منطقة البطحاء بعزلة حصون آل جلال في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب».

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