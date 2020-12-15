السعودية ترحب بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

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وقالت وزارة الخارجية إن حكومة المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان، الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفا مهما في تاريخ السودان».وأوضح البيان أن «حكومة المملكة تثمن جهود الولايات المتحدة، وتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون»، مؤكدة أن ذلك يأتي «انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته».
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