شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. بايدن يتلقى اللقاح علناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلمينغتون (الولايات المتحدة) - ا ف ب

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيتلقى قريباً اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل علني وأن خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي أوصى بأن يتم ذلك «عاجلاً وليس آجلاً».

وأبلغ بايدن الصحفيين قبل مغادرته إلى جورجيا لمواكبة الحملة الانتخابية لاثنين من المرشحين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «أريد أن أتأكد من أننا نفعل ذلك من خلال الأرقام وعندما أقوم بذلك، ستلاحظون ذلك وسنقوم بذلك علناً».

وقال الرئيس المنتخب البالغ 78 عاماً: «يوصي الدكتور فاوتشي بالحصول على اللقاح عاجلاً وليس آجلاً».

وبدأت الولايات المتحدة حملة تلقيح واسعة النطاق الاثنين وتأمل السلطات في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور رعاية المسنين (ثلاثة ملايين شخص) ولموظفي القطاع الصحي (21 مليوناً).

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