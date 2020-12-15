شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» الأمريكية تؤكد فاعلية لقاح موديرنا بــ94.1 في المئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، صباح الثلاثاء، مراجعة تحليلية للقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تقدمت به شركة موديرنا للأدوية، في 30 نوفمبر الماضي، للحصول على ترخيص استخدامه في حالات الطوارئ، أكدت من خلاله على فاعلية اللقاح بنسبة 94.1 في المئة وتمتعه بدرجة أمان عالية بين البالغين، وذلك قبل اجتماع لجنة الاستشارية اللقاحات والمنتجات البيولولجية ذات الصلة لمناقشة اللقاح المقترح الخميس المقبل.

وأوضحت ورقة المراجعة، أن اللقاح يتمتع بدرجة «سلامة ملائمة» و «ليس هناك من تخوفات محددة بالأمان تحول دون الموافقة على منحه تراخيص حالات الطواري»، كما أنه ليست لها آثار جانبية ضخمة باستثناء الشائع بين غالبية المتطوعين من ألم موقع الحقن، التعب، الصداع، قشعريرية وإرهاق العام.

ووجد تحليل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن اللقاح أقل فاعلية عند كبار السن؛ حيث تبلغ نسبة الفاعلية 96 في المئة بين الفئة العمرية 18 دون 65 عاماً، وذلك مقارنة بـ 86 في المئة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً و أكبر.

كما أن نتائج فاعلية التطعيم يتم تقيمها بعد 14 يوماً من تناول الجرعة الثانية؛ حيث تتم عملية التلقيح على جرعتين بفارق 28 يوماً.

وحول اجتماع الخميس المقبل، ستتم مناقشة وثيقة المراجعة، و ستقوم اللجنة الاستشارية المعنية باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير بمراجعة وتقديم توصيات بين فوائد لقاح شركة «موديرنا» والمخاطر.

كما ستناقش اللجنة الدراسات الإضافية التي ينبغي أن تجريها الشركة المصنعة لجمع المزيد من البيانات حول السلامة والفاعلية.