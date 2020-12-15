مصادر عراقية: مقتل ناشط حذر من "نفاد صبر المتظاهرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (بي بي سي)
أفادت مصادر أمنية وطبية في العراق، بأن مسلحين أطلقوا النار على الناشط المدني صلاح العراقي شرقي بغداد.
وأضافت المصادر أن العراقي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى مصابا بخمس طلقات نارية.
ونشر ناشطون آخر مقطع للعراقي ينتقد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومن سماهم بالميليشيات التابعة له وذلك في إشارة واضحة لاتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محذرًا أياهم من نفاد "صبر المتظاهرين"، ورد فعلهم جراء "قمعهم في بغداد والناصرية جنوب العراق".
ويعتقد الناشطون أن مقطع الفيديو المذكور كان السبب في مقتل العراقي.
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