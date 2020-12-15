السجن ثلاث سنوات لناشطة لبنانية بتهمة "التعامل مع إسرائيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (بي بي سي)
حكمت المحكمة العسكرية في لبنان على الناشطة السياسية كيندا الخطيب بالسجن ثلاث سنوات وبتجريدها من حقوقها المدنية، بعد إدانتها بتهم "التواصل مع عملاء إسرائيليين ودخول اسرائيل ومحاولة تزويد إسرائيل بمعلومات أمنية".
وكان إلقاء القبض على الخطيب قبل أشهر قد أثار جدلا في البلاد لا سيّما لطريقة اقتدائها إلى التحقيق والتي وصفها مقرّبون لها بعملية الخطف، وكذلك بسبب مواقف الخطيب المعروفة بمعارضتها الشرسة لحزب الله.
ومعروف أن لبنان يعتبر إسرائيل دولة عدوة ويجرّم التعامل معها.
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