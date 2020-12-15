إسرائيل تبدأ حملة تلقيح ضد كورونا في ٢٣ ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)

أعلنت اسرائيل أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ يوم 23 ديسمبر الجاري، على أن يتم إعطاء اللقاح للطواقم الطبية وكبار السن أولاً.

يأتى هذا بينما سجلت إسرائيل رقمًا قياسيًا فى عدد الإصابات، حين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2,279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ شهرين.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل حتى نهاية العام الجاري 3.8 مليون جرعة من اللقاح.