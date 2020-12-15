بحد أقصى 1765 جنيها.. المنشآت السياحية تصرف إعانة الدولة للعاملين بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، أسماء المنشآت السياحية التي قام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، بتحويل الإعانة لهم للدفعتين الثانية والثالثة في دفعة واحدة.

وقال عاصم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن الصرف يتم من صندوق الطوارئ بنسبة 100% من المرتب الأساسي المثبت في التأمينات في نهاية 2019.

وأوضح وحيد عاصم، أنه يتم التحويل مباشرة على الحساب البنكي للمنشأة و المدرج بالاستمارة الحد الأدنى 600 جنيه، والحد الأقصى 1765 جنيها، وذلك نتيجة وباء أزمة كورونا المستجد.

وتوضح الكشوف المرفقة أدناه، أسماء المنشآت التي تم التحويل لها، تمثل الغرف الخمس (شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمحلات والبازارات والغوص).

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت عن استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا والتي تصل إلى 317 مليونا و305 آلاف و236 جنيها، لنحو 146 ألفاً و610 عمال يعملون في 2204 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ووضعت وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة للسياحة لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.