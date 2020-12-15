6 خطوات للتسجيل بتطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا

سجل بتطبيق صحتي واحصل على لقاح فيروس كورونا بشكل مجاني، هكذا دعت وزارة الصحة السعودية جميع المواطنين والمقيمين على أراضيها أن يسرعوا بالتسجيل ليحموا أنفسهم وأحبابهم من الإصابة بالفيروس.

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وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في تطبيق صحتي من خلال انفوجراف قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لتسهل على المستفيدين استخدامه، وكتبت:"خطوات التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد19)..سجل الآن وساهم في حماية نفسك ومجتمعك".

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

1. حمل تطبيق صحتي عبر الرابط التالي http://onelink.to/yjc3nj

2. قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب لو كنت عضوًا جديدًا.

3. اختر لقاح كورونا "covid-19"، لتعبئة نموذج الطلب.

4. حدد المستفيد من اللقاح.

5. ادخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب.

6. اكمل الطلب بالضغط على كلمة "التالي".

الفئات لها أولولية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

وكانت الوزارة أعلنت عن بدء التسجيل في تطبيق صحتي من اليوم الثلاثاء الموافق 30 ربيع الثاني 1442 15 ديسمبر 2020، مطمئنة المواطنين بأن اللقاح آمن وفعال نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، موضحة أن الحصول على اللقاح مجاني، وسيتم على 3 مراحل ولكل مرحلة فئات تستهدفها.

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى من لقاح فيروس كورونا

- المواطنون والمقيمون ممن هم فوق ٦٥ سنة وأصحاب المهن

الأكثر عرضة للعدوى.- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠.- من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

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- من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: "الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة".



الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية

- المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة وباقي الممارسين الصحيين.

- من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: "الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠".

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة

- جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.