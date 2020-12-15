أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الثلاثاء تسجيل 846 حالة وفاة و14 ألفا و844 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
شفي منهم مليون و137 ألفا و416 شخصا، بينما يبلغ عدد الحالات الإيجابية النشطة حاليا 667 ألفا و303 حالات.
ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد "وصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 65 ألفا و857 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء"، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليون و870 ألفا و576 حالة،
وتعتزم إيطاليا إقامة مراكز على هيئة زهرة الربيع في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل.
وقال أركوري في مؤتمر صحفي الأحد أن من المتوقع أن
وأوضح أن اللقاح سيوزع في نحو 300 موقع بأنحاء إيطاليا، مشيرا إلى أن العدد سيزيد إلى 1500 عندما تصل حملة التطعيم إلى ذروتها.
وعبرت الحكومة الإيطالية عن ثقتها في تطعيم معظم الإيطاليين بحلول سبتمبر.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تُسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.