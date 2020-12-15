إيطاليا تُسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الثلاثاء تسجيل 846 حالة وفاة و14 ألفا و844 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد "وصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 65 ألفا و857 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء"، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليون و870 ألفا و576 حالة،

شفي منهم مليون و137 ألفا و416 شخصا، بينما يبلغ عدد الحالات الإيجابية النشطة حاليا 667 ألفا و303 حالات.

وتعتزم إيطاليا إقامة مراكز على هيئة زهرة الربيع في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل.

وقال أركوري في مؤتمر صحفي الأحد أن من المتوقع أن

تختار الدول الأوروبية يوما كبداية رمزية مشتركة لحملات التطعيم في جميع أنحاء القارة.

وأوضح أن اللقاح سيوزع في نحو 300 موقع بأنحاء إيطاليا، مشيرا إلى أن العدد سيزيد إلى 1500 عندما تصل حملة التطعيم إلى ذروتها.

وعبرت الحكومة الإيطالية عن ثقتها في تطعيم معظم الإيطاليين بحلول سبتمبر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.