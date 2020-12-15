بريطانيا تُسجل 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء تسجيل 506 حالات وفاة و15 ألفا و450 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفقا لوكالات إحصائية، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليون و888 ألفا و116 إصابة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إيفيننج ستاندرد" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية الأزمة إلى 64 ألفا و908 حالات، وفقا لبيانات وزارة الصحة، ونحو 80 ألف حالة
وقد أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الاثنين، عن اكتشاف «سلالة» جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.
وأعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا
وستعني هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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