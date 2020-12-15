مع إعلان السلطات النيجيرية وفق وسائل إعلام محلية، استمرار اختفاء 330 طالبًا، بعدما تعرضت مدرستهم الثانوية الحكومية في منطقة كانكارا لهجوم على يد مسلحين مساء الجمعة، تبنت جماعة «بوكوحرام» الإرهابية عملية اختطاف مئات الطلاب في محافظة كاتسينا شمالي نيجيريا. فمنذ عام 2015 نفذت الجماعة هجمات في البلدان المجاورة لنيجيريا، مثل الكاميرون وتشاد والنيجر، ولقي ما لا يقل عن ألفي شخص مصرعهم، خلال هجمات الجماعة في حوض بحيرة تشاد فيما يظهر أن نحو 600 طالب تمكنوا من الهرب والنجاة من الاختطاف، بعدما توجهوا نحو الغابة القريبة من المدرسة، وخرجوا منها تباعا مع انتهاء الهجوم.



كانت هذه تفاصيل خبر بوكوحرام تتبنى عملية اختطاف مئات من طلاب نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.