إنقاذ 93 مهاجرا قبالة السواحل التونسية



أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 93 مهاجرًا، غالبيتهم من جنسيات إفريقية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، حسب ما أفادت وزارة الدفاع التونسية. وقالت الوزارة في بيان: «انقذت وحدات جيش البحر بمشاركة وحدات من الحرس البحري، بسواحل صفاقس جنوب، 93 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة». ومن بين المهاجرين ثلاثة تونسيين و37 امرأة وأربعة أطفال، كانوا على متن قارب معطوب على بعد 42 كيلومترًا، وأفاد المهاجرون السلطات الأمنية أنهم أبحروا من سواحل العامرة لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقًا للبيان. وتتواصل عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا، خصوصًا في اتجاه سواحل إيطاليا، حيث يأمل المهاجرون في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل، هروبًا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد بلادهم.

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