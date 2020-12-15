مقتل نائب حاكم كابول في انفجار بأفغانستان

قُتل نائب حاكم إقليم كابول إثر انفجار استهدف سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة الأفغانية. وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها أن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي، نائب الحاكم، الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير. وأكد المتحدث باسم الوزارة طارق عريان أن سكرتير نائب الحاكم لقي حتفه أيضًا في الحادث، كما أصيب اثنان من الحراس الشخصيين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. وفي هجوم منفصل في كابول، قتل شرطي وأصيب اثنان عندما هاجم مسلحون نقطة تفتيش.



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