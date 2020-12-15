دول أوروبية تنسق بدء حملات التطعيم ضد كورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن دولاً أوروبية عدة وافقت على تنسيق بدء حملات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة، في بيان «نتفق على تنسيق إطلاق حملة التلقيح وتبادل المعلومات بسرعة بين السلطات الوطنية المختصة لضمان التواصل الواضح».

ووفقاً للوزارة الإيطالية، وقع على البيان وزراء الصحة في كل من: بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا وسويسرا بعد اجتماع عقد عن بُعد عبر تقنية الفيديو».

ويتضمن البيان التزامات لمكافحة المعلومات المضللة عن اللقاحات، وضمان «اتصال واضح وشفاف» مع الجمهور، وإرشادات مشتركة لتلقيح العاملين عبر الحدود.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها ستجتمع في 21 ديسمبر الجاري لإبداء الرأي حول لقاح «فايزر-بايونتك» ضد مرض كوفيد-19.

وتكون الوكالة قدمت بذلك موعد الاجتماع الذي كان مقررا في الأساس في 29 ديسمبر.

بدأت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتطعيم السكان ضد كوفيد-19 أملاً في وقف تفشي الفيروس الذي لا يزال ينتشر بقوة في أوروبا.

وطلب وزير الصحة الألماني ينس شبان من الوكالة الأوروبية تسريع الموافقة في حين تشهد بلاده تفشياً كبيراً خلال الموجة الثانية من الحالات، بعد أن كانت الموجة الأولى في الربيع خفيفة.

وأعلن شبان، خلال مؤتمر صحفي، أن «الهدف هو الحصول على ترخيص قبل عيد الميلاد. نريد أن نبدأ التلقيح قبل نهاية السنة» بلقاح مختبرات «بيونتك» الألمانية و«فايزر» الأميركية.