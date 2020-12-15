- 1/2
- 2/2
- سيف اليزيد - اليوم 23:57
ع+ ع-
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 11532 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كانت فرنسا سجلت 3063 أمس الاثنين. وهو متوقع بسبب قلة الفحوص التي تجرى يوم الأحد الذي هو عطلة نهاية الأسبوع. كانت فرنسا أحصت 11533 إصابة يوم الأحد.
وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض في البلاد إلى 59072 في المجمل وذلك بعد تسجيل 790 وفاة جديدة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 371 أمس الاثنين.
إلا أن الشيء الإيجابي هو استمرار تراجع عدد المصابين بالمرض في المستشفيات.
ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فرنسا حتى الآن مليونين و391 ألفا و447 حالة، وهي خامس أكبر حصيلة في العالم.
المصدر: رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا ترصد 11532 إصابة و790 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.