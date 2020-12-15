فرنسا ترصد 11532 إصابة و790 وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 11532 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت فرنسا سجلت 3063 أمس الاثنين. وهو متوقع بسبب قلة الفحوص التي تجرى يوم الأحد الذي هو عطلة نهاية الأسبوع. كانت فرنسا أحصت 11533 إصابة يوم الأحد.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض في البلاد إلى 59072 في المجمل وذلك بعد تسجيل 790 وفاة جديدة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 371 أمس الاثنين.

إلا أن الشيء الإيجابي هو استمرار تراجع عدد المصابين بالمرض في المستشفيات.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فرنسا حتى الآن مليونين و391 ألفا و447 حالة، وهي خامس أكبر حصيلة في العالم.