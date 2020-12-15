بريطانيا تسجل 18450 إصابة جديدة و506 وفيات بكورونا

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سجلت المصالح الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 18450 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما سجلت بريطانيا 506 حالات وفاة جديدة لمرضى مصابين بكوفيد-19 في غضون 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

يأتي ذلك، فيماتستمر حملة التطعيم الشاملة ضد الفيروس التي أطلقتها المملكة المتحدة الثلاثاء الماضي.

وتعتزم السلطات البريطانية إجراء محادثات بشأن قواعد التعامل مع الفيروس خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، بعد أن حدا ارتفاع عدد الإصابات بخبراء الصحة إلى المطالبة بوقف اختلاط الأسر خلال العطلة.

وقال مصدر مطلع إن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف سيناقش القضية مع نظرائه في الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وتشير المحادثات إلى أن المسؤولين قد يتراجعون عن قرارهم الخاص بالسماح لما يصل إلى ثلاث أسر بالتجمع معا لمدة خمسة أيام خلال عيد الميلاد، بعد أن طالبت مجلتان طبيتان بارزتان الحكومة بإلغاء الخطة.

وقالت المجلة الطبية البريطانية ومجلة "هيلث سيرفيس جورنال"، في افتتاحية مشتركة نادرة اليوم الثلاثاء، إن تخفيف الحكومة لقواعد التباعد الجسدي خلال فترة العطلة سيزيد من الإصابات بفيروس كورونا، ويخاطر بمزيد من الضغط على المستشفيات.

وذكر جيمي ديفيز المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، للصحفيين اليوم، أن الحكومة تريد منح العائلات فرصة للقاء في عيد الميلاد، لكنه لم يستبعد تشديد القواعد.

كانت السلطات البريطانية قررت تشديد القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس إلى أقصى مستوى في العاصمة لندن، وأجزاء من شرق إنجلترا، اعتباراً من هذا المساء.