عناصر مسلحة تغتال أحد أبرز الناشطين العراقيين بخمس طلقات في صدره

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 27 دقيقة

أقدم مسلحون مجهولون يعتقد أنهم يتبعون إحدى المليشيات المسلحة، على اغتيال الناشط العراقي البارز، صلاح العراقي، الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة الحرة عن مصدر أمني قوله أن “الناشط، صلاح العراقي، توفي في المستشفى، متأثرا بجراحه عقب إصابته بخمس طلقات نارية في صدره من قبل مسلحين مجهولين”.

ووقعت عملية اغتيال العراقي، وهو أحد قادة مظاهرات أكتوبر، في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرق بغداد، “على مقربة من نقطة تفتيش تابعة للقوات الأمنية”، بحسب نشطاء لـ”الحرة”، مضيفين أن اغتياله تم بواسطة أسلحة كاتمة للصوت.

واندلعت تظاهرات في العراق منذ أكتوبر العام الماضي، للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية، لكنها قوبلت بالعنف ما أدى إلى مقتل قرابة 600 متظاهر وإصابة 30 ألفا إضافة إلى اعتقال المئات، إلى جانب اغتيالات وخطف لناشطين تتهم الأمم المتحدة “ميلشيات” بالوقوف ورائها.