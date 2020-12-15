الملك سلمان: صحة المواطنين والمقيمين أولوية الميزانية السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 9:35 مساءً

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته خلال ترؤسة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه أصدر توجيهاته بأن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الملك سلمان “يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف العاهل السعودي أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، مؤكدا اتخاذ المملكة إجراءات احترازية وتدابير وقائية وتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بكورونا من المواطنين والمقيمين.

وشدد الملك سلمان على أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مؤكدا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.