مراكش.. حقوقيون يطالبون بإنصاف ضحايا سنوات الرصاص

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإنصاف بعض ضحايا سنوات الرصاص، المباشرين، أو من ذوي الحقوق في مراكش.

وأوضح بلاغ للجمعية، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن بعض ضحايا سنوات الرصاص المباشرين، أو من ذوي الحقوق، خاضوا وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مقر اللجنة الجهوية في مراكش للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الأمر يتعلق بكل من “ح.ب”، الذي يطالب بتنفيذ ماورد في المقرر التحكيمي عدد 7357، الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة، والمتعلق بتسوية الوضعية الاجتماعية، والمالية، والتأهيل الصحي في وزارة الطاقة والمعادن. “ر.م”، الذي يطالب بتنفيذ ما تبقى من المقرر التحكيمي رقم 4971، خصوصا الإدماج الاجتماعي، و”ر.ب” شقيق مصطفى بلهواري، الذي يطالب باستكمال الإدماج الاجتماعي بناءً على المقرر التحكيمي رقم 9151، الصادر عن الهيأة، والمقرر التحكيمي، الملحق به، الصادر عام 2008، بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أنها تتابع الملف، وتدعم ملفات الضحايا، وتستغرب عدم معالجة مثل هذه الملفات، على الرغم من طول مدة صدور التوصيات، والمقررات التحكيمية الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة، خصوصا في الشق المتعلق بالإدماج الاجتماعي لما له من آثر بليغ، سواء في الضحايا، أو ذوي الحقوق، حسب البلاغ ذاته.