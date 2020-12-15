جاريد كوشنر يقود أول زيارة رسمية لوفد إسرائيل على متن أول رحلة إلى المغرب

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحل يوم الإثنين المقبل في في إسرائيل، ليشارك في أول رحلة طيران تجارية بين إسرائيل والمغرب، الثلاثاء المقبل، وذلك لتأكيد صفقة التطبيع بين البلدين التي تمت برعاية أمريكية.

وقالت وكالة بلومبيرغ، إن كونشير سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، ومن المرجح أن يوقع اتفاقات ثنائية مع الحكومة المغربية، وفق ما أكده مصدران مطلعان على تفاصيل الملف.

وأعلن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الخميس الماضي، توقيع مرسوم من شأنه الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، تزامنا مع إعلان المملكة إعادة علاقاتها مع إسرائيل، كما كانت قبل عام 2002.