أكد جمال السنوسي، رٸيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، أن المناقشة التي شهدها الجمع العام للعصبة كانت صحية وصبت في اتجاه اصلاح منظومة كرة القدم هواة.

وشدد السنوسي علی كون الجمع العام “كرس” ثقة الفرق في عمل عصبة الهواة، مبرزا ان الانتقادات كانت بناءة وردود الافعال من طرف رٶساء الفرق جاءت ايجابية.

كانت هذه تفاصيل خبر السنوسي: الجمع العام “كرس” ثقة الفرق في عمل عصبة الهواة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.