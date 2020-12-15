التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2793 بكورونا.. 61% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2793 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1136 حالة جديدة، منها 865 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 573 حالة، من بينها 171 حالة بالقنيطرة. وبجهة الشمال، سجلت 309 حالة، منها 158 حالة بالحسيمة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 191 حالة، منها 134 حالة بمراكش. وبجهة سوس ماسة، سجلت 119 حالة، منها 61 حالة بأكادير. وسجلت 90 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، ثم 81 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة الشرق سجلت 79 حالة، ثم 73 بكلميم واد نون، وبجهة درعة تافلالت سجلت 67 حالة، ونفس الرقم بجهة فاس مكناس، ثم 8 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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