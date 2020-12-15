شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 متهما بجلب طني كوكايين إلى ألمانيا وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 15 رجلا في إطار ضربة وجهتها إلى الجريمة المنظمة في شمال البلاد.

وأوضحت الشرطة أنها فتشت 38 مسكنا في هامبورج وشلزفيج-هولشتاين وسكسونيا السفلى وبريمن، وذلك بعد عام من التحقيقات.

ويواجه الأشخاص المقبوض عليهم اتهاما بجلب نحو 2 طن كوكايين إلى ألمانيا وأوروبا، وذكرت الشرطة أن نحو 500 فرد من شرطة هامبورج وموظف من مكتب المباحث الجمركية شاركوا في الحملة تحت قيادة الادعاء العام في هامبورج.

وأحصت السلطات أكثر من 20 مشتبها بهم في هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 19 و58 عاما، وصدر أمر اعتقال بحق 15 شخصا منهم للاشتباه في أنهم هربوا كوكايين عدة مرات في حاويات وصلت إلى ميناء هامبورج قادمة من أمريكا اللاتينية.