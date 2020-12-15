شكرا لقرائتكم خبر عن مدعومة من إيران.. واشنطن تُصنِّف «سرايا المختار» منظمةً إرهابيةً والان نبدء بالتفاصيل

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، مجموعة سرايا المختار على أنها إرهابية عالمية لتشكيلها خطراً كبيراً يتمثل في ارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأوضح البيان الصحفي الصادر اليوم عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن سرايا المختار هي منظمة إرهابية مدعومة من إيران مقرها البحرين، وتتلقى دعماً مالياً ولوجستياً من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وأشار البيان إلى أن هدف سرايا المختار الذي وصفته بنفسها هو خلع الحكومة البحرينية بهدف تمهيد الطريق لإيران لممارسة نفوذ أكبر في البحرين، مبينةً أن المنظمة قد خططت لهجمات ضد أفراد أمريكيين في البحرين وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين.

وأكد البيان، أن هذا التصنيف يهدف إلى حرمان المنظمة من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية، وحظر جميع ممتلكات المنظمة ومصالحها في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة التي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو فيما بعد تقع في حيازة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين، ويحظر عموماً على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات معها.