الفتح يدعو لإنجاز مشروع ميناء الفاو من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية

دعا تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، إلى انجاز مشروع ميناء الفاو من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار.



وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "إيماناً منا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جهة، وتتفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يعتمد عليها مستقبل البلد اقتصادياً من جهة أخرى، تابعنا موضوع إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وما رافقها في الأشهر والأسابيع الأخيرة من لغط إعلامي وتلكؤ واضح في عمل الشركة المنفذة، كل ذلك نتيجته تعطيل العمل بهذا المشروع الاستراتيجي لمستقبل العراق الاقتصادي".



وأضاف البيان "لذلك فإننا في تحالف الفتح ندعو إلى الخروج من هذه المشكلة بحلول عملية تراعي الأزمة الاقتصادية وعدم توفر السيولة المالية من جهة، وضرورة إنجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار وقد سبق أن شكلت لجنة لذلك وقدمت تقاريرها في عام ٢٠١٨ وأعلنت حينها أربعة تحالفات لشركات عالمية كبرى رغبتها وخطتها لبناء كامل الميناء خلال سنتين وكفرصة استثمارية دون أن تكلف ميزانية الدولة".



وتابع البيان، "نأمل من مجلس الوزراء اعتماد ذلك، كما ندعو أعضاء مجلس النواب إلى دعم هذا الخيار والمضي به حتى نقف أمام أي محاولات لتعطيل المشروع وإبعاده عن شبهات الفساد".