المالكي يغرد بشأن ميناء الفاو الكبير

نشر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، تغريدة بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، دعا فيها إلى إجراء "تعاقد شفاف" يفتح الباب أمام الشركات لتقديم عروضها وكلف المشروع "بما يخدم الهدف ويبعد الشك والكلام عن وجود ملاحظات سلبية عن هذه الشركة أو تلك".

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