البرلمان يرفع جلسته إلى الغد

قررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، رفع الجلسة إلى يوم غد.



وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الساعة الخامسة مساء".

وشهدت جلسة اليوم، التصويت على هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة، وتأدية اليمين الدستورية لثلاثة نواب جدد، فضلاً عن التصويت على تشكيل ثلاث لجان نيابية.

