دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في تركيا أنها سجلت 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالات غير منتظمة، في آخر 24 ساعة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 235 حالة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 16881.
وفرضت الحكومة حظر تجوال خلال أيام الأسبوع وإغلاق نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات، وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميا في عدد الحالات اليومية، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وفرضت الحكومة حظر تجوال خلال أيام الأسبوع وإغلاق نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات، وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميا في عدد الحالات اليومية، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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