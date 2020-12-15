مقتل صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية جنوب بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة جرف النداف ما أسفر عن مقتله واصابة شخص اخر بجروح". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

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