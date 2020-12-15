البحرين ترحب بتصنيف "سرايا المختار" منظمة إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت البحرين بقرار الولايات المتحدة تصنيف تنظيم "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية عالمية.

وقالت وزارة الخارجية إن المملكة تشيد بقرار واشنطن بتصنيف ما يسمى بـ"سرايا المختار" كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن البحرين ودول العالم.

واعتبرت الوزارة في بيان، هذا القرار خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني.

ولفت البيان إلى أن تصنيف التنظيم خطة في مكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وأشادت بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة.

وأكدت الوزارة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

وأعلنت واشنطن تصنيف "سرايا المختار" منظمة إرهابية، مشيرة في بيان لخارجيتها أن التنظيم يستهدف الإطاحة بحكومة البحرين تمهيدًا لتعزيز النفوذ الإيراني في البلاد.

وتعليقا على القرار، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، إن "تصنيف سرايا المختار منظمة إرهابية رسالة إلى إيران بأننا لن نسمح لوكلائها بتهديد الشعب البحريني أو مواطنينا هناك".

"سرايا المختار"، تنظيم مسلح يهدد أمن البحرين، ويشكل إحدى أهم استراتيجيات السياسة الايرانية في دعم الجماعات المسلحة لاستهداف المنطقة، وهو أيضا واحد من 3 جماعات مصنفة على قوائم الإرهاب العربية.

تصنيف يترجم رفضا إقليميا للأجندة الإيرانية الخبيثة، يتعزز اليوم بضم التنظيم إلى قوائم الإرهاب الأمريكية، ما يشكل ضربة قاصمة لرؤية طهران المعتمدة على مرجعية "ولاية الفقيه"، ومخططها لزعزعة استقرار البحرين.