«أمريكية الشارقة» تطرح مساقات جديدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تطرح كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في الشارقة ثلاثة مساقات جديدة، في مجالات تحليل البيانات للمحاسبة، والعملات المشفرة، ولغة برمجة «البايثون» للأعمال، بحيث تكون هذه المساقات متاحة لجميع طلبة البكالوريوس في الجامعة، من مختلف المساقات، وهو ما يتبع نهج الجامعة في تقديم تعليم متعدد المجالات يشجع على التفكير النقدي والتحليلي.

وتعمل الكلية من خلال مساقاتها الجديدة على مواكبة الثورة الرقمية وتأثيرها في العولمة من خلال تناول الموضوعات الأكثر أهمية في التجارة العالمية، مما يكسب الطلبة المعارف والخبرات في هذه المجالات الاستشرافية.

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