شكرا لقرائتكم خبر عن فيرتونن عانى 9 أشهر بعد إصابته بارتجاج في المخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الدولي البلجيكي يان فيرتونن، الثلاثاء، إن ضربة في الرأس تلقاها في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي تركته يعاني دواراً وصداعاً مستمراً لتسعة أشهر، وحطمت الموسم الأخير في تعاقده مع توتنهام هوتسبير.

واصطدم قلب الدفاع فيرتونن، الذي غادر توتنهام وانتقل إلى بنفيكا في صفقة انتقال مجاني في أغسطس/آب الماضي، بزميله توبي الدرفيريلد أمام إياكس أمستردام.

وعانى أعراضاً في الارتجاج لعدة أشهر، وكان يخشى أن يعاوده الألم في كل مران أو مباراة.

وقال في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء «قد لا يعرف الكثيرون مدى معاناتي من هذا الاصطدام. شعرت بدوار وصداع.

»هذه أول مرة أكشف فيها عن هذا الأمر. تأثرت تماماً بهذه الإصابة لتسعة أشهر ولهذا لم أقدم العروض المتوقعة مني في الملعب«. «لم أكن أعرف كيفية التصرف. تأثرت بذلك في المباريات والتدريبات التالية. في كل مرة كنت أشعر بأعراض جديدة. بعدها جاء الإغلاق العام بسبب كورونا ونجحت في الحصول على راحة لمدة شهرين. تحسنت حالتي كثيراً».

وقال فيرتونن إنه شعر بأنه مجبر على مواصلة اللعب لإنقاذ مسيرته رغم أنه يعرف أن مستواه تأثر بالإصابة.

وقال «كان يتبقى لي عام في عقدي وكنت مضطراً للعب رغم أني أعرف أنني لا أقدم أداء جيداً. لم يعرف الكثير من الناس بحالتي فقد كان هذا بإرادتي واختياري».