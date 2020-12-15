المغرب يُسجل 2793 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2793 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 403619 حالة .



وذكر بيان للوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3817288 منذ بداية انتشار الفيروس، وتم تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6711 حالة،

كما تم تسجيل 3846 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 362911.

وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، عن تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4096 يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 391521.

كما سجلت الوزارة 65 وفاة ارتفاعا من 57 في يوم أمس ليصل مجمل

إلى 6492.

وتعافى 4249 شخصا في نفس المدة، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 345934 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء عملية التطعيم ضد كوفيد-19، والتي ستستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق إن التطعيم سيكون مجانيا لجميع المغاربة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.