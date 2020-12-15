الجيش الأمريكي يُعلن وفاة جُندي عامل بألمانيا تأثرًا بكورونا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن جنديًا عاملًا بألمانيا لقي حتفه تأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، في ثاني حالة وفاة من نوعها والرابعة عشر لجنود أمريكيين بوجه عام منذ بدء الجائحة.



وقالت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا - في بيان اليوم - إن الجندي سيتاريكي كوروفاكاتوراجا، 43 سنة، وهو برتبة رقيب،

كان ضمن الفرقة الرابعة والأربعين في مدينة بومهولدر بألمانيا وتوفي يوم الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى المستشفى.



ووفقًا لبيان القيادة فإن هذا الجندي كان قد أصيب سابقا بالعدوى بفيروس كورونا، وعزل في منزله عندما بدأ يعاني من أعراض أكثر سوءا بعد ذلك.



وكانت حالة الوفاة الأولى لأحد العسكريين الأمريكيين العاملين بفيروس كورونا قد وقعت في شهر أبريل الماضي حين توفي ضابط البحرية تشارلس روبرت وكان واحدا من بين 1000 من البحارة على متن حاملة الطائرات تيودور روزفلت تعرضوا للعدوى بالفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.