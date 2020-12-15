فاوتشي يدعو لتطعيم بايدن ونائبته ضد «كورونا» بسرعة

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دعا كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، إلى تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ضد مرض كوفيد - 19 في أسرع وقت ممكن.

وقال فاوتشي، في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية «لأسباب أمنية، أشعر بقوة أنه يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون على التطعيم بأسرع ما يمكن».

كما حث فاوتشي الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس على التطعيم.

وأضاف: «إنكم مازلتم تريدون حالياً حماية الأشخاص المهمين للغاية لبلدنا في الوقت الحالي».

وبدأت، أمس الاثنين، حملة التطعيم العامة بإعطاء الجرعات الأولى من اللقاح ضد مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. واستمرت الجهود اليوم الثلاثاء، حيث تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية نيوجيرسي.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الثلاثاء، بيانات تظهر أن لقاحاً مشابهاً أنتجته شركة «موديرنا» يتمتع بتأثير كبير في الوقاية من حالات الإصابة الشديدة من مرض كوفيد - 19.

ويجتمع مجلس استشاري مستقل، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، للتصويت حول ما إذا كان سيوصي بترخيص لقاح شركة «مويدرنا» أم لا.

وقال مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية، التي تساعد في تنسيق حملة التطعيم، إنه في حالة الموافقة على لقاح «موديرنا»، فإنه يمكن شحن 6 ملايين جرعة بحلول الأسبوع المقبل.