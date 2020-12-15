شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يهنئ البحرين باليوم الوطني الـ49 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مملكة البحرين قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني الـ49.. وذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة.

وقال على حسابه في "تويتر": "نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49.. وذكرى تولي أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا.. وأدام عليهم عزهم ومجدهم وحفظ أمنهم وأمانهم."

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي يهنئ البحرين باليوم الوطني الـ49 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.