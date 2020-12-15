شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بفوز "بايدن" والان نبدء بالتفاصيل

هنأ اليوم الثلاثاء زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه الانتخابي ، معترفًا لأول مرة بنتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت في 3 نوفمبر الماضى .

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بفوز "بايدن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.