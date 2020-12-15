أميركا تبدأ التطعيم بطواقم الرعاية الصحية وكبار السن وسلالة جديدة من الفيروس فـي بريطانيا

■ السعودية تبدأ التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا

■ الإمارات تناقش مع روسيا إمكانية ترخيص لقاح «سبوتنيك 5»

■ الأردن يجيز استخدام لقاح «فايزر»

■ موريتانيا تعيد فرض حظر التجول

■ فرض حظر جزئي بحمص فـي سوريا

■ تسجيل أعلى عدد للمصابين بالمستشفيات فـي السويد

■ ألمانيا توزع كمامات عالية الجودة مجانية

■ تركيا تفرض عزلا عاما لـ 5 أيام

■ روسيا تطرح 320 ألف جرعة لقاح للتداول

■ الهند تلغي الدورة الشتوية للبرلمان

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

انطلقت مساء أمس الأول ـ بتوقيت السلطنة ـ أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بدأ العاملون في المجال الطبي إعطاء الجرعة الأولى من لقاح “فايزر بيوإنتيك” المضاد لفيروس كورونا في مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن بين أول من تلقوا الجرعات المتاحة من اللقاح، العاملون في مجال الرعاية الصحية المعرضون لخطر كبير وكبار السن. من جهة أخرى، اكتُشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، والتي يعتقد أنها سبب الانتشار السريع للعدوى في جنوب شرق إنجلترا تزامنا مع تشديد القيود على ملايين الأشخاص في لندن. وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 73 مليونا و 302 ألف و 83 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداء من أمس لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”. وأكدت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مأمونية وفاعلية اللقاح، كما أكدت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين. بدوره، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن روسيا تناقش مع دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية ترخيص إنتاج لقاح “سبوتنيك 5” الروسي في الإمارات. إلى ذلك، منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” لمكافحة انتشار وباء كوفيد19.

من جهتها، أعادت السلطات الموريتانية فرض حظر التجوال الليلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما سجلت وزارة الصحة المغربية 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 2012 في الإحصاء السابق. وفي مصر أعلنت السلطات الصحية تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 23 وفاة. وفي سوريا أعلن محافظ حمص بسام بارسيك عن مخطط لاتخاذ تدابير صارمة في المحافظة تشمل الحظر الجزئي.

دوليا، قال التلفزيون الرسمي السويدي إن السلطات سجلت أكبر عدد لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات منذ ظهور الجائحة. وفي ألمانيا بدأت أمس عملية توزيع كمامات “إف إف بي2” عالية الجودة، وهي تتميز بأثرها الفعال في تصفية الجسيمات الصغيرة في الشهيق والزفير، وذلك مجانا على المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والتي تضم نحو 27 مليون شخص. بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستفرض إجراءات عزل عام كاملة لخمسة أيام بدءا من 31 ديسمبر، للمحافظة على المكاسب التي جرى إحرازها لمواجهة جائحة كورونا. إلى ذلك، قال ألكسندر جينتسبورج مدير مركز “جامالي” إنه تم طرح الدفعة التالية من لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك 5” للتداول المدني، وهو أمر مهم للغاية. وأعلن مطورو اللقاح الروسي “سبوتنيك V” أن فعالية اللقاح وصلت إلى نسبة 100 في المئة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

آسيويا، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الدورة الشتوية للبرلمان هذا العام، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك حتى في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة بكورونا. بدورها، تستعد الفلبين إلى إعادة فتح المدارس الشهر المقبل في المناطق التي يُنظر إليها على أنها أقل عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.