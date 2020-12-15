البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أمر ديواني يتعلق بمكافحة الفساد

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الأمر الديواني رقم 29 المتعلق بمكافحة الفساد.

وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد "صوت مجلس النواب على لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم ٢٩ المتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نواب لها من اللجان النزاهة والقانونية وحقوق الانسان". وأضاف البيان، أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٦٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢".



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