البرلمان يشكّل لجنتين بشأن تطبيق قرارات العدالة الانتقالية والعقود الزراعية بكركوك

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على تشكيل لجنتين نيابيتين لمتابعة مدى قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية، وكذلك متابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية في كركوك.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة".
وأضافت، أن "المجلس صوت على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعدد من النواب لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في محافظة كركوك".
وصت البرلمان أيضاً، بحسب البيان، على "لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين وعدد من النواب لمتابعة مدى قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية".
وأضافت، أن "المجلس صوت على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعدد من النواب لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في محافظة كركوك".
وصت البرلمان أيضاً، بحسب البيان، على "لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين وعدد من النواب لمتابعة مدى قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية".
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