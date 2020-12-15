قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بحث خلالها القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".وأضاف البيان، أنه "تمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، والإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ، والحد من انتشاره".

وأشار إلى أن "وزير الصحة قدم ملخصا عن مستجدات كورونا، وانخفاض نسبة الوفيات الى 2.2%، وبين أن هذه النسبة مستمرة بالانخفاض، نتيجة تحسن الخدمات المقدمة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفحوصات يقابلها انخفاض في نسبة الإصابات"، مبيناً أن مجلس الوزراء "أصدر مجلس الوزراء توجيها بدعم وزارة الصحة، فيما يتعلق بشراء اللقاح وتسهيل الإجراءات بشأن ذلك".



وتابع البيان، أنه "بعد أن ناقش مجلس الوزراء، ما مدرج ضمن جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

أولا/ الموافقة على تجديد العقد ( D-3W--2017 ) حفر ثلاث آبار مائلة في حقل شرقي بغداد- شركة نفط الوسط، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( ٢ لسنة ٢٠١٤)، وإبرام عقد ملحق بذلك.

ثانيا/ الموافقة على تنفيذ العقد الجديد لتقديم خدمات جس وتنقيب الآبار على أساس طلب العمل بين شركة نفط الوسط وشركة الجس العربية بأسلوب التعاقد المباشر المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( ٢ لسنة ٢٠١٤)، بمبلغ اجمالي مقداره ( ٤٦٠٤٣٦٠) دولارا، فقط أربعة ملايين وستمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وستون دولارا، بمدة تعاقد أمدها ( ٥) سنوات، على أن تراعي مراجعة معقولية الأسعار سنويا.

ثالثا/

1- منح شبكة الإعلام العراقي صلاحية التنفيذ المباشر لمشروع الشاشة التفاعلية بالاعتماد على الملاكات الهندسية العاملة فيها، شريطة أن تكون قادرة على تنفيذ المشروع آنفاً.

2- قيام وزارة التخطيط بتعديل تعليمات التنفيذ المباشر (2 لسنة 2019)، بما يؤمن سريانها على دوائر التمويل الذاتي والمركزي.

رابعا/ الموافقة على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية من مبلغ مقداره (10000) دينار، فقط عشرة آلاف دينار للطن الواحد، ليصبح مقدار المبلغ (5000) دينار، فقط خمسة آلاف دينار مقطوعة للمركبة بشكل كامل.

خامسا/ قيام وزارة المالية بتعديل موازنة هيئة الإعلام والاتصالات، وذلك بتخصيص مبلغ مقداره ( 12500000000) دينار، فقط اثنا عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار، من تخصيصات هيئة الإعلام والاتصالات الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، احدى تشكيلات وزارة الاتصالات، لتغطية تكاليف إنجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية ( IGW) لخدمات الانترنت، استنادا الى أحكام المادة (45/ خامسا/ أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، وأحكام القسم (1/ 4و 5) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (65 لسنة 2004).

سادسا/ تعديل الرسم الكمركي المفروض على المركبات الهجينة على وفق الآلية المنصوص عليها في المادة ( 2/ أولا)، من قانون التعرفة الكمركية (22 لسنة 2010) المعدّل، من خلال تصفير مبلغ الرسم الكمركي عن المركبات المذكورة آنفا.

سابعا/ الموافقة على تخويل وزير التخطيط ( خالد بتال النجم)، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة ( 80/ البند سادسا) من الدستور.