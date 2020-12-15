مجلس النواب يصوت على هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، إنه "بعد التصويت على اضافتها على جدول اعماله، مجلس النواب يُصوت لهيام نعمت محمود كوزيرة للدولة".

وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزيرة الدولة هيام نعمت محمود تؤدي اليمين الدستوري".

