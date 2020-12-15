البرلمان يعقد جلسته الـ 28 برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الـ 28 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٨)".

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