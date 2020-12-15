التحالف ينشر "العمالقة" جنوبي اليمن.. حفظ السلام بأبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، قوات من ألوية العمالقة في نقاط التماس بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وجاءت خطوة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للفصل بين القوات الحكومية والجنوبية.

كما يأتي نشر القوات ضمن آلية تطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد دخولها يومها الخامس.

وأعلنت ألوية العمالقة، أنها أرسلت، بتوجيهات من قوات التحالف العربي، قوة عسكرية للفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوات الشرعية في محافظة ابين، ووضع نقاط فاصلة في خطوط التماس.

وذكرت أنها تولت المهمة من أجل الذهاب إلى أبين، لحفظ السلام ونشر نقاط لسد الفراغ الأمني، بعد انسحاب القوات الحكومية والجنوبية، وفقا لبيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأشار البيان، إلى أن مشاركة قوات ألوية العمالقة، في حفظ السلام والأمن في أبين، يأتي ضمن مساعيها لتوحيد الجهود والصفوف لمواجهة مليشيات الحوثي وكبح جماحها، وسط توافق من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.





ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية تطبيق الشق العسكري لاتفاق الرياض، غدا الأربعاء على أن يعقبها مباشرة تشكيل حكومة الشراكة وفقا لما أعلنه التحالف العربي، الخميس الماضي.

وتتألف الحكومة الجديدة، التي يرأسها معين عبدالملك، من 24 حقيبة، وذلك بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.

والاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، جرى بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



