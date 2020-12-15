كوشنر يقود وفدا أمريكيا الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمريكي إن جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب يرأس وفدا إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن وفد بلاده سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.