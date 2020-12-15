شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الجمهوريين يعترف بفوز بايدن ويهنئه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

اعترف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الثلاثاء، بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن «المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تالياً اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن».

وأضاف أن «الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتباراً من هذا الصباح لدى بلادنا رسمياً رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة».

وتابع ماكونيل «أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير».

وأشاد ببايدن، السيناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، «الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة»، وكذلك بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضواً في مجلس الشيوخ.

وقال أيضاً «بعيداً عن خلافاتنا، في إمكان جميع الأمريكيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى».

وماكونيل الداعم بشدة لترامب طوال ولايته هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثاً من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.