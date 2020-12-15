شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان ترخص استيراد لقاح «فايزر» للوقاية من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وزارة الصحة العمانية، ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، ترخيص استيراد لقاح فايزر بايونتيك للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19» للفئة العمرية من 16 سنة فما فوق. وقال بيان رسمي، الثلاثاء، إن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ بحسب السياسات التي تقررها الوزارة، وذلك بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفاعلية والسلامة التي قدمت من قبل شركة فايزر الأمريكية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة، بعد اعتماده من قبل السلطات الصحية، في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وأكدت الوزارة أن اللقاح يعطى على جرعتين، بينهما فاصل ثلاثة أسابيع، وتضمنت الدراسات المتقدمة بيانات السلامة المتاحة في الدراسات السريرية التي أجريت على حوالي 38 ألف مشارك تمت متابعتهم ورصد الآثار الجانبية للقاح لمدة شهرين بعد تلقي الجرعة الثانية، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً نفس الآثار الجانبية المرافقة لأي لقاح آخر معروف