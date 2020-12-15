شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك أوف أمريكا»: 60% من المستثمرين يتوقعون تفوق أداء الأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المسح الشهري للمستثمرين، الذي يجريه بنك أوف أمريكا، الثلاثاء، أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً إزاء قطاعات الأسهم والسلع الأولية المتراجعة؛ حيث يتأهبون «لتداولات إعادة فتح» الاقتصادات مع بدء توزيع لقاحات «كوفيد-19».

وكشف المسح، الذي شمل 217 من مديري الصناديق يديرون أصولاً تصل قيمتها إلى 576 مليار دولار، أن هذا الحماس أدى لانخفاض حيازات المستثمرين النقدية إلى أربعة في المئة في ديسمبر/ كانون الأول إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19».

وقال نحو 60% من المستثمرين الذين استطلع البنك آراءهم، إنهم يتوقعون أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير، في ظل تراجع الدولار، وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعافٍ اقتصادي سريع. وبلغت مخصصات أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

وكتب البنك في مذكرة: «كان 2020 عاماً يهيمن عليه «كوفيد-19» بوضوح، وهو ما أدى لأسرع انهيار في السوق المالية والاقتصادية على الإطلاق. لكن بعد نصف عام فحسب تجاوزت توقعات الانتعاش الركود الأولي في الوتيرة والحجم». (رويترز)